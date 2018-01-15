Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Ученые: Кишечные бактерии контролируют активность генов

Ученые: Кишечные бактерии контролируют активность генов

Сегодня, 14:21
Английские ученые из Института Бабарахама в Великобритании провели исследование на грызунах. В результате эксперимента оказалось, что кишечные бактерии контролируют активность генов.

Ученые: Кишечные бактерии контролируют активность генов

 

По словам специалистов, при переваривании овощей и фруктов образуются жирные кислоты, нарушающие выработку белка HDAC2. По мере проведения исследования эксперты давали мышам антибиотики. В итоге у грызунов значительная часть кишечных бактерий погибла, а количество HDAC2 существенно увеличилось. Этот белок тесно коррелирует с онкологическим заболеванием прямой кишки.

По мнению ученых, HDAC2 воздействует на активность определенных генов. Данное открытие поможет разработать медицинские препараты, избавляющие людей от раковых опухолей прямой кишки. Говорить об успешности проекта еще рано, так как нужны дополнительные исследования. Эксперимент проводился на грызунах, генетический код которых схож с человеческим на 90%. Это не дает права говорить с полной уверенностью о том, что у людей будет такая же реакция.
Домбровский Сергей
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