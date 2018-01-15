В Туве швейцарский археолог отыскал прекрасно сохранившийся курган скифского царя

В Туве швейцарский археолог отыскал прекрасно сохранившийся курган скифского царяСегодня, 13:45
Археологи, проводя раскопки на Алтае, смогли обнаружить каменных грифона и дракона, возраст которых составляет, по предварительным оценкам, более чем 12 тысяч
В столице Турции Стамбуле в результате проводимых спасательных работ в 2015 году был обнаружен не разграбленный могильный курган с останками воина. Возраст
В Кемеровской области учеными был обнаружен хорошо сохранившийся скелет динозавра. Его возраст насчитывает 120 миллионов лет.