Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Мнения

Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

Сюжеты :

Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером SpaceX отозвала продажу сувениров спутника Zuma Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты Анастасия Волочкова опять снялась в костюме Евы Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX Врачи рассказали, как не получить травму на горнолыжном курорте От ссоры Борисовой и Кравец серьёзно пострадала дочь актрисы Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального
| | В Туве швейцарский археолог отыскал прекрасно сохранившийся курган скифского царя

В Туве швейцарский археолог отыскал прекрасно сохранившийся курган скифского царя

Сегодня, 13:45
Настоящей сенсацией может обернуться открытие, сделанное археологом из Швейцарии, который побывал в Тыве и обнаружил сохранившийся в прекрасном состоянии курган скифского царя. Джино Каспари (именно так звали автора открытия) к находке пришел благодаря изучению снимков, сделанных спутниками в долине Уюк.
 

В Туве швейцарский археолог отыскал прекрасно сохранившийся курган скифского царя

 

Гробница Туннуг-1, вероятнее всего, относится к периоду между бронзовым и железным веками. Общий возраст находится в районе трех тысячелетий, однако более точно установить пока что не удалось. Находка, однако, уже сейчас называется редчайшей для мировой науки. Она поможет значительно лучше выяснить, как именно жили самые первые кочевники. Узнать это можно будет в весьма ярких деталях. Ученые надеются на то, что в будущем их ожидает еще немало подобных открытий.
 
Гипотеза специалиста уже была подтверждена коллегами из Государственного музея Эрмитаж. О роли исторической памяти в жизни России неоднократно говорил и Владимир Путин, в частности отмечая, что перед российскими учеными стоят конкретные задачи, которые им следует выполнять.

Николай Офицеров
Новости по теме
Каменных дракона и грифона возрастом в 12 тысяч лет нашли на Алтае
Каменных дракона и грифона возрастом в 12 тысяч лет нашли на Алтае

Археологи, проводя раскопки на Алтае, смогли обнаружить каменных грифона и дракона, возраст которых составляет, по предварительным оценкам, более чем 12 тысяч

В Стамбуле найден самый древний курган в мире
В Стамбуле найден самый древний курган в мире

В столице Турции Стамбуле в результате проводимых спасательных работ в 2015 году был обнаружен не разграбленный могильный курган с останками воина. Возраст

Палеонтологи нашли в Сибири хорошо сохранившийся скелет динозавра
Палеонтологи нашли в Сибири хорошо сохранившийся скелет динозавра

В Кемеровской области учеными был обнаружен хорошо сохранившийся скелет динозавра. Его возраст насчитывает 120 миллионов лет.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости