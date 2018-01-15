Настоящей сенсацией может обернуться открытие, сделанное археологом из Швейцарии, который побывал в Тыве и обнаружил сохранившийся в прекрасном состоянии курган скифского царя. Джино Каспари (именно так звали автора открытия) к находке пришел благодаря изучению снимков, сделанных спутниками в долине Уюк.

Гробница Туннуг-1, вероятнее всего, относится к периоду между бронзовым и железным веками. Общий возраст находится в районе трех тысячелетий, однако более точно установить пока что не удалось. Находка, однако, уже сейчас называется редчайшей для мировой науки. Она поможет значительно лучше выяснить, как именно жили самые первые кочевники. Узнать это можно будет в весьма ярких деталях. Ученые надеются на то, что в будущем их ожидает еще немало подобных открытий.

Гипотеза специалиста уже была подтверждена коллегами из Государственного музея Эрмитаж. О роли исторической памяти в жизни России неоднократно говорил и Владимир Путин, в частности отмечая, что перед российскими учеными стоят конкретные задачи, которые им следует выполнять.

Николай Офицеров