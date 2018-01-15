В 2018 году земляне впервые за 150 лет увидят "голубую Луну"

Специалисты утверждают, что землян в 2018 году ожидает пять затмений. Одно из них называет «голубой Луной» и его увидеть можно будет уже 31 января. Суть явления заключается в том, что для спутника Земли закрывается отражение солнечного света. В 2018 году ожидается два лунных затмения и три солнечных.

Россияне уже в конце января смогут наблюдать за тем, что же собой представляет явление «голубой Луны». Исследователи уверяют, что эффект голубизны выглядит чрезвычайно красиво и получается он из-за особого положения трех точек: Земли, Луны и Солнца. Спутник имеет возможность впитывать в себя лучи от Солнца, если расположится между Солнцем и Землей. Это и приводит к голубоватому свечению. Затмение случится впервые за 150 лет.

В общей сложности, в 2018 году таковых затмений ожидается пять. Полная информация, связанная с затмениями, учеными была представлена в издании Science. Помимо этого, известно, что уже в конце января можно увидеть не только голубоватое лунное свечение, но и кровавое суперлуние. Ученые не советуют пропускать явление, ведь оно случается весьма редко.

Николай Офицеров