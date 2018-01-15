Беременность негативно сказывается на памяти и других функциях мозга. К такому выводу пришли ученые из университета Дикина в Австралии после проведения масштабных исследований. Согласно статистическим данным, подобная неприятность происходит с четырьмя из пяти женщин.

Пойда Анна

По мнению исследователей, в период беременности у представительниц слабого пола страдает когнитивная функция головного мозга и, как следствие, серьезно ухудшается память, однако этот процесс носит ступенчатый характер, поэтому негативные изменения замечают сами девушки и их близкие.В период вынашивания у женщин, как правило, проявляются следующие синдромы ухудшения мозговой активности: забывчивость, потеря сообразительности и способности к концентрации и логическому мышлению. Беременные женщины не способны делать два дела одновременно, могут часто терять нить разговора из-за отсутствия концентрации.Ученые считают, что память страдает на протяжении всего цикла беременности, но в третьем триместре возникает проблема еще и с исполнительными функциями.