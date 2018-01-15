"Бразильский Нострадамус" предрек столкновение Земли с астероидом в 2018 году

Часто именуемый «бразильским Нострадамусом» Хуселино Нобрега де Луса разразился новым предсказанием. Как известно, он не так давно пообщался с журналистами и рассказал о том, на какое будущее следует рассчитывать нашей планете.

Когда бразильцу было всего 19 лет он рассказал, что вскоре погибнет принцесса Диана. Тогда никто словам ясновидящего не поверил и не воспринял их всерьёз. Однако после аналогичная ситуация произошла во время взрыва в американских торговых центрах 11 сентября. Власти тогда заинтересовались тем, что говорит мужчина, хоть он в каждом своем предсказании говорил о том, что сбежать от судьбы невозможно. Сейчас он крайне редко выступает с какими-либо прогнозами, потому как попросту не видит в них смысла, ведь мало кто ему верит.

Однако предсказатель недавно заявил, что в этом году Землю ожидает столкновение с огромным астероидом, который уж точно не приведет к глобальным проблемам для человечества, но некоторые осложнения все же может вызвать. В 2034 году на планете, как ожидается, будет жить только лишь 20% от актуального количества населения.

Сами люди станут виновниками масштабной катастрофы, которая приведет к массовой их гибели. Точнее выразиться Хуселино Нобрега де Луса не смог.

Николай Офицеров