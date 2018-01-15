Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Местонахождение Нибиру определено: Планета Х приблизилась к Земле

Местонахождение Нибиру определено: Планета Х приблизилась к Земле

Сегодня, 12:04
Конспирологи снова твердят о скором приближении загадочной планеты.

Местонахождение Нибиру определено: Планета Х приблизилась к Земле

 

По мнению астрологов, Нибиру - девятая планета Солнечной системы, и вопреки многим расхожим мнениям, она на самом деле существует. Сторонники теории заговора регулярно будоражат общественность заявлениями о конце света. Помимо безудержного интереса к таинственному космическому телу, которое пока еще никто не видел даже с помощью специальных приборов, Нибиру являет собой неслыханную опасность для Земли.

По своим габаритам планета-фантом в 13 раз больше известного нам гиганта - Юпитера, поэтому ее сильнейшая гравитация может спровоцировать жуткие природные катастрофы на Земле. Предполагается, что начнутся невероятно мощные цунами и землетрясения. Конспирологи настаивают, что Нибиру находится уже в Солнечной системе, но пока невидима для землян, а через несколько лет она достаточно приблизится к Земле, чтобы ее смогли увидеть все, но тогда и начнется самое страшное.

Местонахождение Нибиру определено: Планета Х приблизилась к Земле

 

Многим известно, что человечество близко к собственному уничтожению, об этом говорят многие события в мире, которых мы просто не хотим замечать. А за последние десятилетия в мире в десятки раз увеличилось число природных катаклизмов. Человечество, чтобы дать себе шанс на выживание, должно, как можно скорее, вникнуть в законы природы. Ведь согласно закономерностям развития нашей планеты, а также Солнечной системы и Вселенной - все это единая система сознания.

В соответствии с этой теорией, Земле уготовано будущее газовой планеты, а до этого она еще будет похожа на Марс. Постепенно будут уничтожены все планеты, а заключительным этапом станет уничтожение Плутона. Стоит заметить, что он считается планетой глубокого прошлого, а на данный момент от него осталось только ядро. Собственно, Плутон уже был переведен в категорию карликовых планет, кроме того, на данном этапе его траектория движения уже давно утратила форму круга, как у всех обычных планет, а происходит по эллиптической орбите, пересекая орбиты других планет.

Местонахождение Нибиру определено: Планета Х приблизилась к Земле

 

Считается, что планеты будущего - это Венера и Меркурий, на которых позднее будет происходить совершенствование сознания. Причем сначала это произойдет на Венере, так как Меркурий еще совсем не готов к приему органической жизни.
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