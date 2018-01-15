Ученые: Тревога и депрессия являются первыми признаками болезни Альцгеймера

Ученые из Женской лечебницы Бригама в США провели исследование, в результате которого выяснилось, что тревога и депрессия являются первыми признаками болезни Альцгеймера. Информация об этом появилась в специализированном журнале American Journal of Psychiatry.

Домбровский Сергей

В эксперименте принимали участие люди возрастом от 62 до 90 лет в количестве 270 человек. За ними наблюдали специалисты на протяжении пяти лет. Когда у пенсионеров появлялись амилоидные бляшки в гиппокампе – центре памяти и других участках мозга, тогда у граждан возникали беспокойство, снижение настроение, нежелание преодолевать жизненные трудности и прочие признаки депрессии. Люди переставали испытывать удовольствие и жаловались на бессмысленность существования.По мнению психологов, подобные симптомы являются тревожными знаками и свидетельствуют о наличии зарождающейся болезни Альцгеймера. По словам ученых, при своевременном обращении к врачу, замечая у себя подобные жалобы, пациент может значительно замедлить или вообще приостановить развитие недуга.