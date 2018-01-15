Южноафриканские ученые во время проведения исследований в Египте обнаружили нетипичный для Солнечной системы метеорит. Остатки этого вещества, напоминающие по своей структуре тесто, состоят из космической пыли и чистого металлического алюминия.

Домбровский Сергей

По словам экспертов, найденные частички метеорита в Египте образовались при температуре минус 196 градусов по Цельсию еще до того, как возникла Солнечная система. Похожее вещество можно найти в Млечном пути, но в ограниченном количестве. Подобные материалы встречаются в жерлах вулканов. По мнению астрологов, космическое тело попало на нашу планету из пояса Койпера – области Солнечной системы от орбиты Нептуна. Он состоит из летучих веществ, таких как вода, метан и аммиак.Пояс Койпера открыли в 1992 году. Он находится в 40 раз дальше от Солнца, нежели Земля. Ученые продолжают изучать частички метеорита, попавшие на нашу планету.