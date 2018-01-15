Уфологи обнаружили в январе непонятный НЛО около МКС «Алмазный»

Странное летающее устройство было запечатлено на камеру, которой оборудована Международная космическая станция. Данный объект уфологи начали именовать «алмазным» из-за его оттенка и способности ярко светиться.

Мнение пользователей относительно фото разошлись, поскольку половина считает запечатленный аппарат новой модификацией корабля пришельцев, тогда как другие принимают его за астероид.

Пойда Анна

Предполагаемый НЛО, запечатленный на снимке, имел интенсивно белый свет, который в определенные моменты начинал искриться, словно драгоценный камень. Более того, объект даже очертаниями напоминал бриллиант, который обладает несколькими гранями, отчетливо проявившимися во время полета над МКС.