Предполагаемый НЛО, запечатленный на снимке, имел интенсивно белый свет, который в определенные моменты начинал искриться, словно драгоценный камень. Более того, объект даже очертаниями напоминал бриллиант, который обладает несколькими гранями, отчетливо проявившимися во время полета над МКС.
Уфологи обнаружили в январе непонятный НЛО около МКС «Алмазный»Сегодня, 11:11
Теоретики-заговорщики предположили, что Международная космическая станция (МКС) может подвергнуться нападению враждебных инопланетян и НЛО, которые будут
На архивных фото Космического агентства за 2011 год специалисты по внеземным цивилизациям разглядели белый НЛО. Уфологи пришли к выводу, что на этих фото
Уфологи из США обнаружили на поверхности Луны загадочный объект. НЛО был снят аппаратом Moon Live Stream в 2016 году.