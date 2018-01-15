Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Уфологи обнаружили в январе непонятный НЛО около МКС «Алмазный»

Уфологи обнаружили в январе непонятный НЛО около МКС «Алмазный»

Сегодня, 11:11
Странное летающее устройство было запечатлено на камеру, которой оборудована Международная космическая станция. Данный объект уфологи начали именовать «алмазным» из-за его оттенка и способности ярко светиться.

Уфологи обнаружили в январе непонятный НЛО около МКС «Алмазный»

 

Предполагаемый НЛО, запечатленный на снимке, имел интенсивно белый свет, который в определенные моменты начинал искриться, словно драгоценный камень. Более того, объект даже очертаниями напоминал бриллиант, который обладает несколькими гранями, отчетливо проявившимися во время полета над МКС.

 
Мнение пользователей относительно фото разошлись, поскольку половина считает запечатленный аппарат новой модификацией корабля пришельцев, тогда как другие принимают его за астероид.

Пойда Анна
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