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| | NASA сделали фотографии облачного пояса Юпитера

NASA сделали фотографии облачного пояса Юпитера

Сегодня, 10:46
Несколько снимков облаков, которые опоясывают южный полюс Юпитера, появились на просторах сети. Разместили их сотрудники NASA, отметив при этом, что сделаны данные фотографии были в декабре, когда зонд в десятый раз сблизился с крупнейшей планетой Солнечной системы.
 

NASA сделали фотографии облачного пояса Юпитера

 

Находилось устройство на расстоянии чуть более 13 тысяч километров от пиков облаков планеты. Пользователи восхитились снимками необычайной красоты и уже принялись обсуждать их, как одни из наиболее красивых из тех, что были сделаны во время миссии зонда Juno. Как известно, упомянутый аппарат был запущен с мыса Канаверал еще в августе 2011 года.
 
Аппарат вышел на стабильную орбиту вокруг Юпитера лишь пять лет спустя. Два месяца после сближения зонд потратил на то, чтобы снизиться на орбите и проверить все свои научные инструменты. Первые данные были получены только в конце августа прошлого года.
 
Сближается станция с Юпитером раз в 53 дня. В октябре 2016 года зонд пролетел на расстоянии менее 10 тысяч километров от верхнего слоя атмосферы планеты и получил массу новой и уникальной информации о том, что собой представляют недра и загадочное полярное сияние, что проявляется на полюсах Юпитера.
 
Пока что экспедиция еще не завершена, потому сотрудники NASA не исключают, что в будущем научное сообщество сможет узнать массу всего интересного о Юпитере благодаря научной работе, проделываемой Juno.

Николай Офицеров
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