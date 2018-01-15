Обнародован список самых ожидаемых научных открытий в 2018 году

Ученые обнародовали список научных событий и открытий, которые все человечество ожидает увидеть в 2018 году. В список попал робот-врач и операция по пересадке головы.

Наступивший 2018 год должен стать очень богатым на научные открытия и события. В планах ученых есть и посадка картофеля на Луне, пересадка головы человеку и много чего другого.Исследователи проанализировали все предстоящие события и выбрали тройку самых ожидаемых, которые могут кардинально изменить историю человечества.На первом месте оказалась операция по пересадке головы от человека к человеку. Операцию сделает хирург из Италии. Еще в 2015 году он рассказал миру о своих исследованиях. В 2016 была проведена пробная операция на крысах. На людях планировалось провести данный эксперимент еще в 2017 году, но итальянец заявил о временном приостановлении своей работы до 2018 года. Первым человеком, которому пересадят голову, может стать гражданин Китая.Второе место тоже осталось за медициной. В этом году может появиться первый в мире робот, получивший лицензию врача. Разработка китайских ученых называется Xiaoyi. Это робот-врач, который сможет выполнять функции человеческого врача, но при этом иметь более глубокие знания и выполнять работу намного точнее. Лицензию он сможет получить уже в марте.На третьем месте расположились представители космической отрасли Китая. В Поднебесной планируют сделать около 35 космических запусков. Самым важным из них может оказаться запуск модуля на обратную сторону Луны. Аппарат «Чанъэ-4» сможет совершить посадку на «темную» сторону спутника Земли и посадить на нем картофель.