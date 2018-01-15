Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Мнения

Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

Сюжеты :

Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером SpaceX отозвала продажу сувениров спутника Zuma Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты Анастасия Волочкова опять снялась в костюме Евы Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX Врачи рассказали, как не получить травму на горнолыжном курорте От ссоры Борисовой и Кравец серьёзно пострадала дочь актрисы Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального
| | Обнародован список самых ожидаемых научных открытий в 2018 году

Обнародован список самых ожидаемых научных открытий в 2018 году

Сегодня, 09:56
Ученые обнародовали список научных событий и открытий, которые все человечество ожидает увидеть в 2018 году. В список попал робот-врач и операция по пересадке головы.

Обнародован список самых ожидаемых научных открытий в 2018 году

 

Наступивший 2018 год должен стать очень богатым на научные открытия и события. В планах ученых есть и посадка картофеля на Луне, пересадка головы человеку и много чего другого.

Исследователи проанализировали все предстоящие события и выбрали тройку самых ожидаемых, которые могут кардинально изменить историю человечества.

На первом месте оказалась операция по пересадке головы от человека к человеку. Операцию сделает хирург из Италии. Еще в 2015 году он рассказал миру о своих исследованиях. В 2016 была проведена пробная операция на крысах. На людях планировалось провести данный эксперимент еще в 2017 году, но итальянец заявил о временном приостановлении своей работы до 2018 года. Первым человеком, которому пересадят голову, может стать гражданин Китая.

Второе место тоже осталось за медициной. В этом году может появиться первый в мире робот, получивший лицензию врача. Разработка китайских ученых называется Xiaoyi. Это робот-врач, который сможет выполнять функции человеческого врача, но при этом иметь более глубокие знания и выполнять работу намного точнее. Лицензию он сможет получить уже в марте.

На третьем месте расположились представители космической отрасли Китая. В Поднебесной планируют сделать около 35 космических запусков. Самым важным из них может оказаться запуск модуля на обратную сторону Луны. Аппарат «Чанъэ-4» сможет совершить посадку на «темную» сторону спутника Земли и посадить на нем картофель.
Новости по теме
Аналитики составили список самых ожидаемых игр 2018 года
Аналитики составили список самых ожидаемых игр 2018 года

Обнародован список наиболее ожидаемых игр для PC 2018 года. По данным специалистов, новый год богат на игры. 

Хирург поделился подробностями пересадки человеческой головы
Хирург поделился подробностями пересадки человеческой головы

В Китае была проведена успешная операция по пересадке человеческой головы на тело другого человека. Об этом рассказал итальянский нейрохирург Серджио Канаверо.

В 2020 году хирург Канаверо пересадит человеку голову
В 2020 году хирург Канаверо пересадит человеку голову

Первая в мире операция по пересадке головы человека может состояться уже в 2020 году. Итальянский нейрохирург Серджио Канаверо заявил, что он сможет пересадить

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости