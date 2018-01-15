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| | Ученые NASA на видео показали гигантский телескоп James Webb

Ученые NASA на видео показали гигантский телескоп James Webb

Сегодня, 09:10
Ученые из Космической обсерватории NASA показали на видео гигантский космический телескоп. Сообщается, что James Webb больше года проходил тщательное тестирование, чтобы подготовиться к путешествию в открытый космос.

Ученые NASA на видео показали гигантский телескоп James Webb

 

Недавно гигантский телескоп James Webb завершил свой последний испытательный раунд в Космическом центре Johnson в Хьюстоне NASA, где он был помещен в гигантскую криогенную вакуумную камеру и подвергся чрезвычайно холодным температурам, чтобы имитировать холодную среду пространства. Теперь специалисты NASA решили наглядно показать, как это происходило и выпустили ускоренное видео на YouТube.


Стоит отметить, что тестирование проходило девять месяцев и в течении полторы минуты этот процесс теперь сможет увидеть каждый желающий пользователь Сети. Теперь, после завершения тестирования в Хьюстоне, James Webb будет перенесен на объект Northrop Grumman в Редондо-Бич, штат Калифорния.
Светлана Славянская
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