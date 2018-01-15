Ученые NASA на видео показали гигантский телескоп James Webb

Ученые из Космической обсерватории NASA показали на видео гигантский космический телескоп. Сообщается, что James Webb больше года проходил тщательное тестирование, чтобы подготовиться к путешествию в открытый космос.

Светлана Славянская

Недавно гигантский телескоп James Webb завершил свой последний испытательный раунд в Космическом центре Johnson в Хьюстоне NASA, где он был помещен в гигантскую криогенную вакуумную камеру и подвергся чрезвычайно холодным температурам, чтобы имитировать холодную среду пространства. Теперь специалисты NASA решили наглядно показать, как это происходило и выпустили ускоренное видео на YouТube.Стоит отметить, что тестирование проходило девять месяцев и в течении полторы минуты этот процесс теперь сможет увидеть каждый желающий пользователь Сети. Теперь, после завершения тестирования в Хьюстоне, James Webb будет перенесен на объект Northrop Grumman в Редондо-Бич, штат Калифорния.