Конспирологи нашли данные о координатах Нибиру

Уже давно эксперты занялись вопросом, связанным с поиском таинственной планеты Нибиру, которая несет в себе потенциальную угрозу для всего живого на Земле. Однако доказательств ее существования, кроме бесконечных теорий конспирологов, учеными предоставлено не было. Эксперты соответствующей сферы, по всей видимости, смогли установить некоторые новые сведения, которые открывают месторасположение Нибиру в космическом пространстве.

Уже неоднократно конспирологи предупреждали жителей Земли о том, что грядет настоящий конец света, который будет спровоцирован столкновением нашей планеты с Нибиру. К счастью, ни одно из предсказаний пока не сбылось, однако различные представители псевдонаук не прекращают попыток запугать обычных людей и предупреждают о грядущей катастрофе. Конспирологи уверены в том, что таинственна планета уже сейчас находится на территории Солнечной системы и уверенно двигается по направлению к Земле.

По их мнению, ключевые земные космические агентства попросту скрывают сведения о том, что это происходит уже сейчас. Гравитационная сила Нибиру может стать причиной возникновения на нашей планете мощнейших цунами и землетрясений. Конспирологи уверены в том, что вскоре Нибиру смогут увидеть все земляне, но будет уже слишком поздно как-то защититься от ее опасного влияния.

Николай Офицеров