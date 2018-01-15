Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Ученые рассказали о катастрофических последствиях глобального потепления

Ученые рассказали о катастрофических последствиях глобального потепления

Сегодня, 08:29
Глобальное потепление пугает мировую общественность далекоидущими последствиями. В частности, ученые решили подробнее остановиться на этом и рассказать, что ожидает страны по всему миру. Как оказалось, такие регионы, как Центральная Европа, Африка, Северная Америка, Китай, Пакистан и Индия могут крайне серьезно пострадать от наводнений.
 

Ученые рассказали о катастрофических последствиях глобального потепления

 

Исследователи уверены в том, что по причинам глобального потепления уже в ближайшие 25 лет десятки миллионов человек по всему миру могут пострадать от наводнений. Информацией об этом поделились сотрудники журнала Science Advances. Специалисты отмечают, что мощнейшие шторма и ливни станут во многих частях планеты значительно сильнее, что, в свою очередь, приведет к наводнениям.
 
Эксперты утверждают, что в США и соседствующей Канаде число людей, находящихся в непосредственной зоне риска, увеличится до более чем миллиона, даже указывая на то, что сейчас отметка, в случае непредвиденных обстоятельств, остается на уровне в 100 тысяч. Данные ученых о Китае и вовсе катастрофичны, ведь ему грозит достижение отметки в 55 миллионов человек.
 
Помимо этого, ученые объяснили, что период длиною в 25 лет они выбрали, потому как на данном временном отрезке тенденция к потеплению не может быть измерена никакими мерами.
 
Американские ученые ранее рассказывали о том, почему же глобальное потепление постепенно ускоряется. Климатологи строят прогнозы о том, что повышение уровня моря более чем на один метр приведет к затоплению миллионов квадратных километров прибрежных территорий, что погубит, по наиболее оптимистичным предположениям, 153 миллиона человека.

Николай Офицеров
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