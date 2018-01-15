Ученые рассказали о катастрофических последствиях глобального потепления

Глобальное потепление пугает мировую общественность далекоидущими последствиями. В частности, ученые решили подробнее остановиться на этом и рассказать, что ожидает страны по всему миру. Как оказалось, такие регионы, как Центральная Европа, Африка, Северная Америка, Китай, Пакистан и Индия могут крайне серьезно пострадать от наводнений.

Исследователи уверены в том, что по причинам глобального потепления уже в ближайшие 25 лет десятки миллионов человек по всему миру могут пострадать от наводнений. Информацией об этом поделились сотрудники журнала Science Advances. Специалисты отмечают, что мощнейшие шторма и ливни станут во многих частях планеты значительно сильнее, что, в свою очередь, приведет к наводнениям.

Эксперты утверждают, что в США и соседствующей Канаде число людей, находящихся в непосредственной зоне риска, увеличится до более чем миллиона, даже указывая на то, что сейчас отметка, в случае непредвиденных обстоятельств, остается на уровне в 100 тысяч. Данные ученых о Китае и вовсе катастрофичны, ведь ему грозит достижение отметки в 55 миллионов человек.

Помимо этого, ученые объяснили, что период длиною в 25 лет они выбрали, потому как на данном временном отрезке тенденция к потеплению не может быть измерена никакими мерами.

Американские ученые ранее рассказывали о том, почему же глобальное потепление постепенно ускоряется. Климатологи строят прогнозы о том, что повышение уровня моря более чем на один метр приведет к затоплению миллионов квадратных километров прибрежных территорий, что погубит, по наиболее оптимистичным предположениям, 153 миллиона человека.

Николай Офицеров