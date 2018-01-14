Астероид KI-9143 угрожает безопасности Земли: Столкновение сравнимо со взрывом 30 мегатонн тротила

Об этом сообщили ученые из Университета Вашингтона.

Отечественные СМИ активно обсуждают потенциальную опасность, которую несет астероид под кодовым названием KI-9143. Ссылаясь на слова американских исследователей журналисты сообщают, что речь идет о сближении Земли и так называемого «Тунгусского метеорита», который летит на огромной скорости в сторону Голубой планеты. Так ученые из Университета Вашингтона представили на суд общественности научный отчет, в котором сообщается, что, по предварительным данным, катастрофа может произойти в начале февраля 2018 года.

Впервые небесное тело под кодовым названием KI-9143 удалось обнаружить еще в 90-е годы прошлого века. Его уникальность состоит в том, что он имеет необычную форму и структуру, именно потому природу астероида изучают на протяжении уже почти 30 лет. Активные наблюдения за KI-9143 возобновились в январе 2018 года.Как пишет издательство timeshighereducation, этот астероид не случайно условно называют «Тунгусским». Все дело в том, что по характеристикам он похож на «сородича», который в свое время нанес вред нашей планете. Так, исследователи из Университета Вашингтона сообщают, что в случае столкновения KI-9143 с поверхностью Земли в части населенного пункта или густонаселенной территории, последствия для человечества могут быть катастрофическими. «Если такой космический объект упадет на Землю, взрыв будет сопоставим с 20-30 мегатоннами тротила», - цитирует американских ученых timeshighereducation. Время максимального сближения данного небесного тела и Земли является ориентировочным. Все дело в том, что траекторию движения астероида пересечет сразу два метеоритных пояса, которые могут сбить KI-9143. Однако пока ученые не списывают со счетов вероятность столкновения Земли и данного астероида.

Дыль Лилия

Стоит отметить, что на сайте Университета Вашингтона отсутствует информация о наблюдениях его представителями за небесным телом под кодовым названием KI-9143. NASA также не комментирует данную информацию. Первоисточником и пока единственным западным СМИ, которое информирует общественность о данной космической угрозе, остается сайт timeshighereducation. Вместе с тем данные о столкновении астероида KI-9143 и Земли распространяются на отечественной платформе СМИ.