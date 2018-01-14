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НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

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НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | В МГУ откроют факультет изучения мозга

В МГУ откроют факультет изучения мозга

Вчера, 21:14
В МГУ может появиться факультет по изучению мозга. Такое заявление сделал ректор ВУЗ Виктор Садовничий.

В МГУ откроют факультет изучения мозга

 

Как утверждает глава МГУ, в высшем столичном учебном заведении может возникнуть факультет когнитивных исследований. Во время дня открытых дверей Садовничий рассказал всем присутствующим про возможность образования в стенах ВУЗ нового факультета, где станут изучать головной мозг человека.

Также необходимо напомнить, что в нынешнем году в МГУ в первый раз проедут прием студентов на программу о космических исследованиях и космонавтике на факультете космических исследований. Также откроется новая программа для магистров: "Космические медико-биологические исследования".
Никита Готский
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