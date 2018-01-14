В МГУ откроют факультет изучения мозга

В МГУ может появиться факультет по изучению мозга. Такое заявление сделал ректор ВУЗ Виктор Садовничий.

Никита Готский

Как утверждает глава МГУ, в высшем столичном учебном заведении может возникнуть факультет когнитивных исследований. Во время дня открытых дверей Садовничий рассказал всем присутствующим про возможность образования в стенах ВУЗ нового факультета, где станут изучать головной мозг человека.Также необходимо напомнить, что в нынешнем году в МГУ в первый раз проедут прием студентов на программу о космических исследованиях и космонавтике на факультете космических исследований. Также откроется новая программа для магистров: "Космические медико-биологические исследования".