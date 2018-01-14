Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Ученые нашли новый способ лечения легочного воспаления

Ученые нашли новый способ лечения легочного воспаления

Вчера, 20:53
Медики нашли новый метод лечения легочного заболевания. Открытие принадлежит ученым из Германии.

Ученые нашли новый способ лечения легочного воспаления

 

Хроническая болезнь легких может привести  к хроническому воспалению дыхательных путей. Данная процедура регулируется такими ферментами, как протеинкиназами, которые в больном количестве активируются под воздействием употребления сигаретной продукцией человеком, а также вызывающих воспаление веществ и разных инфекционных недугов.

Немецкие медики предлагают применят для лечения легочной болезни Ингибиторы кина узкого спектра. Специалисты испытали препарат на клетках. Результат работы продемонстрировал, чти ингибиторы кина зузкрого спектра являются положительными веществами в противодействии с воспалением. При этом данный эффект пока нельзя считать полноценным элементом для использования в медицинской практике, так как во время специфического блокирования определенных ферментов опцию регулирования воспалительных процессов перенимают иные.
Никита Готский
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