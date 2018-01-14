Ученые нашли новый способ лечения легочного воспаления

Медики нашли новый метод лечения легочного заболевания. Открытие принадлежит ученым из Германии.

Никита Готский

Хроническая болезнь легких может привести к хроническому воспалению дыхательных путей. Данная процедура регулируется такими ферментами, как протеинкиназами, которые в больном количестве активируются под воздействием употребления сигаретной продукцией человеком, а также вызывающих воспаление веществ и разных инфекционных недугов.Немецкие медики предлагают применят для лечения легочной болезни Ингибиторы кина узкого спектра. Специалисты испытали препарат на клетках. Результат работы продемонстрировал, чти ингибиторы кина зузкрого спектра являются положительными веществами в противодействии с воспалением. При этом данный эффект пока нельзя считать полноценным элементом для использования в медицинской практике, так как во время специфического блокирования определенных ферментов опцию регулирования воспалительных процессов перенимают иные.