Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Мнения

Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

Сюжеты :

Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером SpaceX отозвала продажу сувениров спутника Zuma Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты Анастасия Волочкова опять снялась в костюме Евы Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX Врачи рассказали, как не получить травму на горнолыжном курорте От ссоры Борисовой и Кравец серьёзно пострадала дочь актрисы Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального
| | Ученые научились печатать мягкие ткани на 3D принтере

Ученые научились печатать мягкие ткани на 3D принтере

Вчера, 20:50
Прежде ученые могли распечатывать на 3D-принтере ткани, которые могли выдержать давление больше одного килопаскаля. Специалисты Королевского колледжа Лондона и их коллеги из британского Имперского колледжа усовершенствовали технологию. Теперь на принтере можно воспроизводить ткани мозга и легких.

Ученые научились печатать мягкие ткани на 3D принтере

 

По словам исследователей, аппарат научился уже «печатать» почки и печень – ткани с плотной структурой, выдерживающих большое давление. А вот печать мягких тканей до недавнего времени вызывала сложности. Отмечается, что новонапечатанные слои давили на предыдущие и нарушали их форму. Это приводило к тому, что органы просто отказывали. Выяснилось, что даже свой вес эти «копии» не выдерживали – каждый новый слой буквально сминал предыдущий.

Тогда ученые решили изготавливать 3D-копии из полимера, растворяющегося в воде с использованием желеобразного компонента Phytagel. Едва слой выходит из печати, его замораживают, а потом прикрепляют к нему следующий. После итого, как изделие готово, его размораживают, наносят на него коллаген и помещают туда клетки. Они заполняют все пространство и приобретают нужную форму и текстуру. Планируется, что скоро 3D-печать мягких тканей позволит решить проблему дефицита донорских органов.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Биологи научились печатать на 3-D принтере произвольные формы живых клеток
Биологи научились печатать на 3-D принтере произвольные формы живых клеток

Сотрудники Калифорнийского университета в Дэвисе научились распечатывать на 3-D принтере частички соединительной ткани. Для достижения этой цели специалисты

На МКС «Роскосмос» напечатает живые ткани на 3D-принтере
На МКС «Роскосмос» напечатает живые ткани на 3D-принтере

«Роскосмос» готовит к реализации проект по печати живых тканей на базе 3D-принтера на борту МКС. Об этом заявил 27 декабря представитель ОРКК Валентина Уварова.

В Австралии ученые напечатали на 3D принтере ткань головного мозга
В Австралии ученые напечатали на 3D принтере ткань головного мозга

Ученые в Австралии готовы к настоящему прорыву в области медицины. Они смогли напечатать на 3D принтере хорошо функционирующую шестислойную ткань головного

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости