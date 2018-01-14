Ученые научились печатать мягкие ткани на 3D принтере

Прежде ученые могли распечатывать на 3D-принтере ткани, которые могли выдержать давление больше одного килопаскаля. Специалисты Королевского колледжа Лондона и их коллеги из британского Имперского колледжа усовершенствовали технологию. Теперь на принтере можно воспроизводить ткани мозга и легких.

Дарья Светозарова

По словам исследователей, аппарат научился уже «печатать» почки и печень – ткани с плотной структурой, выдерживающих большое давление. А вот печать мягких тканей до недавнего времени вызывала сложности. Отмечается, что новонапечатанные слои давили на предыдущие и нарушали их форму. Это приводило к тому, что органы просто отказывали. Выяснилось, что даже свой вес эти «копии» не выдерживали – каждый новый слой буквально сминал предыдущий.Тогда ученые решили изготавливать 3D-копии из полимера, растворяющегося в воде с использованием желеобразного компонента Phytagel. Едва слой выходит из печати, его замораживают, а потом прикрепляют к нему следующий. После итого, как изделие готово, его размораживают, наносят на него коллаген и помещают туда клетки. Они заполняют все пространство и приобретают нужную форму и текстуру. Планируется, что скоро 3D-печать мягких тканей позволит решить проблему дефицита донорских органов.