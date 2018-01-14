Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | КФУ создаст программу для привлечения студентов к науке

КФУ создаст программу для привлечения студентов к науке

Вчера, 20:10
В России создадут программу для привлечения молодых людей в науку. Проектом займется КФУ.

КФУ создаст программу для привлечения студентов к науке

 

Научные сотрудники университета создали новый проект по привлечению выпускников к научной деятельности. По их словам, в целях активации научного потенциала студентов в настоящее время необходима комплексная методика.

Так, на стартовой этапе ученые выяснят факторы поспособствующие привлечению молодых кадров к науке. Для этого на территории Татарстана приведут исследование способами экспертного опроса ифокус-групп, а протестируют программу на студентах, которые изучают гуманитарные специальности. Как считают представители КФУ, данную группу можно считать универсальной. Помимо этого планируется начать выпуск методичных пособий и сотрудничать с местными властями.

Ранее проект Института востоковедения КФУ получил грант в конкурсе о лучших инновационных идеях для Татарстана. Проект реализуют в течение пяти лет.
Никита Готский
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