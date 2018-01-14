КФУ создаст программу для привлечения студентов к науке

В России создадут программу для привлечения молодых людей в науку. Проектом займется КФУ.

Никита Готский

Научные сотрудники университета создали новый проект по привлечению выпускников к научной деятельности. По их словам, в целях активации научного потенциала студентов в настоящее время необходима комплексная методика.Так, на стартовой этапе ученые выяснят факторы поспособствующие привлечению молодых кадров к науке. Для этого на территории Татарстана приведут исследование способами экспертного опроса ифокус-групп, а протестируют программу на студентах, которые изучают гуманитарные специальности. Как считают представители КФУ, данную группу можно считать универсальной. Помимо этого планируется начать выпуск методичных пособий и сотрудничать с местными властями.Ранее проект Института востоковедения КФУ получил грант в конкурсе о лучших инновационных идеях для Татарстана. Проект реализуют в течение пяти лет.