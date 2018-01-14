Ученые: Груши помогают при хронических болезнях

Преодолеть хронические недуги помогут груши. Об этом рассказали американские ученые.

Никита Готский

Груша является хорошим, восстанавливающим здоровье, продуктом при гипертонии и гипегликемии. Исследованием на эту тему занимались научные сотрудник Университета Северной Дакоты. Они изучили сорта Бартлетт и Старкримсон.В процессе эксперимент ученые смогли выяснить, что витамины, содержащиеся в грушах, могут замедлять активность ферментов, влияющих на усвоение организмом крахмала и сахарозы,а это делает фрукт отличным лекарством для больных людей. Помимо этого, в груше имеется множество клетчатки и витамина С, а также калия. Все это положительно воздействует на благоприятную работу сердца.Во время процесса переваривая груш освобождаются микроэлементы, имеющие способность противостоять развитию болезней ЖКТ, возникающих из-за действия микробов. При проведении эксперимента их активность снижалась, но при этом не сокращалась выработка полезных бактерий ЖКТ.