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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Ученые: Груши помогают при хронических болезнях

Ученые: Груши помогают при хронических болезнях

Вчера, 20:22
Преодолеть хронические недуги помогут груши. Об этом рассказали американские ученые.

Ученые: Груши помогают при хронических болезнях

 

Груша является хорошим, восстанавливающим здоровье, продуктом при гипертонии и гипегликемии. Исследованием на эту тему занимались научные сотрудник Университета Северной Дакоты. Они изучили сорта Бартлетт и Старкримсон.

В процессе эксперимент ученые смогли выяснить, что витамины, содержащиеся в грушах, могут замедлять активность ферментов, влияющих на усвоение организмом крахмала и сахарозы,а это делает фрукт отличным лекарством для больных людей. Помимо этого, в груше имеется множество клетчатки и витамина С, а также калия. Все это положительно воздействует на благоприятную работу сердца.

Во время процесса переваривая груш освобождаются микроэлементы, имеющие способность противостоять развитию болезней ЖКТ, возникающих из-за действия микробов. При проведении эксперимента их активность снижалась, но при этом не сокращалась выработка полезных бактерий ЖКТ.
Никита Готский
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