Ученые: Почти 55% женщин отрицательно относятся к анальному сексу

По данным исследования Superdrug, ученые провели масштабный оброс, в котором приняли участие, как мужчины, так и женщины. Результаты показали, что почти 55% женщин категорически отрицательно относятся к анальному сексу.

Светлана Славянская

Американские специалисты по вопросам здоровья и красоты опросили более 1000 человек из США и Европы на предмет, как они относятся к сексу и что их больше всего пугает. Как выяснилось, 54,5% женщин крайне обеспокоены идеей анального секса. Опрос показал, что 30,5% мужчин чувствуют себя точно так же и не хотят практиковать подобный вид секса.Кроме того, примерно 56,8% женщин и 42,7% мужчин заявили, что позиция в сексе, которую многие называют «69», также наводит на людей панику. При этом и мужчины и женщины положительно отозвались о практике орального секса.