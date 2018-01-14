Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Ученые: Почти 55% женщин отрицательно относятся к анальному сексу

Ученые: Почти 55% женщин отрицательно относятся к анальному сексу

Вчера, 18:59
По данным исследования Superdrug, ученые провели масштабный оброс, в котором приняли участие, как мужчины, так и женщины. Результаты показали, что почти 55% женщин категорически отрицательно относятся к анальному сексу.

Ученые: Почти 55% женщин отрицательно относятся к анальному сексу

 

Американские специалисты по вопросам здоровья и красоты опросили более 1000 человек из США и Европы на предмет, как они относятся к сексу и что их больше всего пугает. Как выяснилось, 54,5% женщин крайне обеспокоены идеей анального секса. Опрос показал, что 30,5% мужчин чувствуют себя точно так же и не хотят практиковать подобный вид секса.

Кроме того, примерно 56,8% женщин и 42,7% мужчин заявили, что позиция в сексе, которую многие называют «69», также наводит на людей панику. При этом и мужчины и женщины положительно отозвались о практике орального секса.
Светлана Славянская
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