Общение ребенка с матерью поможет избежать ожирения

К такому выводу пришли сотрудники Мичиганского университета после проведения ряда социо-медицинских опросов и исследовательских работ. Они настоятельно рекомендуют матерям с первых дней приучать детей к правильному питанию.

Пойда Анна

Согласно результатам экспериментов, залог будущего здоровья, в том числе исключение проблем с лишним весом, формируется с первых дней жизни малыша, поэтому важно, чтобы мать позаботилась о правильном рационе. Если ребенку с раннего возраста дают нездоровую пищу, то в будущем вероятность ожирения увеличивается до 20%.Кроме того, женщинам следует учитывать и психологический аспект, то есть вести с ребенком беседы о пользе здорового питания и сбалансированного рациона, а также рассказывать, какими витаминами и микроэлементами богаты фрукты, овощи и другие продукты.По мнению исследователей, отучить ребенка от вредной пищи практически невозможно, так как его организм начинает испытывать серьезную зависимость от нее.