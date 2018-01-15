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НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Общение ребенка с матерью поможет избежать ожирения

Общение ребенка с матерью поможет избежать ожирения

Сегодня, 06:40
К такому выводу пришли сотрудники Мичиганского университета после проведения ряда социо-медицинских опросов и исследовательских работ. Они настоятельно рекомендуют матерям с первых дней приучать детей к правильному питанию.

Общение ребенка с матерью поможет избежать ожирения

 

Согласно результатам экспериментов, залог будущего здоровья, в том числе исключение проблем с лишним весом, формируется с первых дней жизни малыша, поэтому важно, чтобы мать позаботилась о правильном рационе. Если ребенку с раннего возраста дают нездоровую пищу, то в будущем вероятность ожирения увеличивается до 20%.

Кроме того, женщинам следует учитывать и психологический аспект, то есть вести с ребенком беседы о пользе здорового питания и сбалансированного рациона, а также рассказывать, какими витаминами и микроэлементами богаты фрукты, овощи и другие продукты.

По мнению исследователей, отучить ребенка от вредной пищи практически невозможно, так как его организм начинает испытывать серьезную зависимость от нее.
Пойда Анна
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