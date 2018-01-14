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НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | В Китае нашлись потерянные скелеты динозавров возрастом 125 млн лет

В Китае нашлись потерянные скелеты динозавров возрастом 125 млн лет

Вчера, 16:16
Французские коллекционеры вернули на территорию Китая окаменелости динозавров, которые изначально были найдены в провинции Ляонин. Примечательно, что возраст скелетов составляет не менее 125 миллионов лет.

В Китае нашлись потерянные скелеты динозавров возрастом 125 млн лет

 

Сообщается, что вывезенные из Китая окаменелости птиц и скелеты динозавров снова появилась в северо-восточной провинции Ляонин после того, как их вернул французский коллекционер. Окаменелости датируются по меньшей мере 125 миллионами лет. Ранее скелеты динозавров пропали с китайской провинции и только недавно снова вернулись на родину. Восемь окаменелостей длиной около 50-74 см четко показывают структуру кости животных.

На данный момент окаменелости хранятся в музее палеонтологии в Шеньяне. Палеонтолог Сюй Син сообщил, что данные скелеты являются важной находкой, потому что они наглядно демонстрируют строение древних птиц и динозавров.
Светлана Славянская
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