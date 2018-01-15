Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Ученые спроектировали уличный смарт-фонарь с Wi-Fi и навыками слежками

Ученые спроектировали уличный смарт-фонарь с Wi-Fi и навыками слежками

Сегодня, 05:40
Разработчик презентовал свой стартап Wi-Fiber в рамках выставке электроники CES, которая ежегодно проводится в Лас-Вегасе. Новинка служит дополнением к масштабному проекту, находящемуся на стадии начальной разработки, который носит название «умный город».

Ученые спроектировали уличный смарт-фонарь с Wi-Fi и навыками слежками

 

Модульные уличные фонари нового поколения оснастили мощными и эффективными светодиодными лампами, способными самостоятельными изменять цвет. В перспективе разработчики планируют использовать данную функцию в качестве сигнала оповещения, с помощью которого власти смогут сообщать об опасности жителям. Опасные места в городе будут, например, освещены красными фонарями.

Кроме того, фонари применят для контроля над ситуацией в городе, поскольку в устройство вмонтируют «шпионскую» аппаратуру в виде мини-камеры и диктофонов. Фонари также смогут делиться Wi-Fi, тем самым сократив число сотовых вышек по периметру города.
Пойда Анна
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