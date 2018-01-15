Ученые спроектировали уличный смарт-фонарь с Wi-Fi и навыками слежками

Модульные уличные фонари нового поколения оснастили мощными и эффективными светодиодными лампами, способными самостоятельными изменять цвет. В перспективе разработчики планируют использовать данную функцию в качестве сигнала оповещения, с помощью которого власти смогут сообщать об опасности жителям. Опасные места в городе будут, например, освещены красными фонарями.
Кроме того, фонари применят для контроля над ситуацией в городе, поскольку в устройство вмонтируют «шпионскую» аппаратуру в виде мини-камеры и диктофонов. Фонари также смогут делиться Wi-Fi, тем самым сократив число сотовых вышек по периметру города.