Ученые спроектировали уличный смарт-фонарь с Wi-Fi и навыками слежками

Разработчик презентовал свой стартап Wi-Fiber в рамках выставке электроники CES, которая ежегодно проводится в Лас-Вегасе. Новинка служит дополнением к масштабному проекту, находящемуся на стадии начальной разработки, который носит название «умный город».

Пойда Анна

Модульные уличные фонари нового поколения оснастили мощными и эффективными светодиодными лампами, способными самостоятельными изменять цвет. В перспективе разработчики планируют использовать данную функцию в качестве сигнала оповещения, с помощью которого власти смогут сообщать об опасности жителям. Опасные места в городе будут, например, освещены красными фонарями.Кроме того, фонари применят для контроля над ситуацией в городе, поскольку в устройство вмонтируют «шпионскую» аппаратуру в виде мини-камеры и диктофонов. Фонари также смогут делиться Wi-Fi, тем самым сократив число сотовых вышек по периметру города.