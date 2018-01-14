Вместимость до миллиона человек: В Китае нашли самый глубокий ядерный бункер

В Китае обнаружили бункер на случай ядерной войны, который по своим размерам сможет спасти 1 миллион человеческих жизней.

В национальном парке под горной цепью Сишань был найден бункер, который по своей величине и глубине считается самым большим во всем мире. Он был построен для укрытия китайского высшего военного командования вместе с войсками, а не для мирного населения. Хранилище устроено среди карстовых пещер, уходящих в глубину на 2 километра. Размер пещер настолько велик, что можно соорудить целый город. Как заявили эксперты, на случай ядерной войны, чтобы не умереть от жажды, воды в пещерах предостаточно. Там находятся подземные озера. Правда, перед использованием воды, ее необходимо будет очистить.Об этом бункере всем стало известно только в 2016 году, до тех пор о его существовании никто не знал и до этого часа остается загадкой кто его построил.