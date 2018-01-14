Смертельный флешмоб захватил сеть: Почему подростки из США едят Tide?

Мнения

Смертельный флешмоб захватил сеть: Почему подростки из США едят Tide?

Шуточное видео переросло в безумие.

Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты

От Редактора

Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты

Кто сознательно, а кто и не подозревая об этом, но все граждане России спонсируют ядерную программу…

Сюжеты :

Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером SpaceX отозвала продажу сувениров спутника Zuma Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты Анастасия Волочкова опять снялась в костюме Евы Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX Врачи рассказали, как не получить травму на горнолыжном курорте От ссоры Борисовой и Кравец серьёзно пострадала дочь актрисы Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального
| | ГЛОНАСС получит механизм "быстрого старта" в 2019 году

ГЛОНАСС получит механизм "быстрого старта" в 2019 году

Сегодня, 13:20
В 2019 году ГЛОНАСС оснастят системой "быстрого старта". Об этом пишут российские СМИ.

ГЛОНАСС получит механизм "быстрого старта" в 2019 году

 

Как стало известно, специальный механизм окажет помощь в поддержке устройствам, сможет за долю секунды после запуска обнаруживать спутники и определять собственные координаты. В пресс-службе организации сообщается, что оперативное установление координат терминалов ЭРА-ГЛОНАСС после дорожных аварий, увеличение точности локализации районов ДТП в туннелях и под мостами будет полезной и важной функцией.

Согласно имеющимся сведениям, возможность найти нужное местоположение ускорено при помощи активации данных о спутниках в клиентские гаджеты через свободный Интернет или мобильную связь. В данное время такая технология имеется только в американском сегменте GPS.

До этого в Сети появлялась информация, что контрольный документ для спутников ГЛОНАСС будет модернизирован в нынешнем году. Это скажется на радиоволнах, которые будут не так подвергаться изменениям в атмосфере.
Никита Готский
Новости по теме
Путин поручил довести точность ГЛОНАСС до уровня GPS
Путин поручил довести точность ГЛОНАСС до уровня GPS

Президент Российской Федерации отдал поручение сравнять эффективность российской системы ГЛОНАСС и американской GPS. Об этом представителей СМИ проинформировал

В 2015 году на орбиту выведут не все запланированные ранее спутники ГЛОНАСС
В 2015 году на орбиту выведут не все запланированные ранее спутники ГЛОНАСС

Известно, что в 2015 году на орбиту выйдут не все спутники ГЛОНАСС. Такую информацию подтвердил гендиректор «Информационных спутниковых систем» Николай

«Протон-М» в 2015 году выведет 6 спутников ГЛОНАСС в космос
«Протон-М» в 2015 году выведет 6 спутников ГЛОНАСС в космос

В 2015 году Россия собирается запустить в космос 6 спутников навигационной системы ГЛОНАСС, которые будут запущены при помощи ракеты-носителя «Протон-М».

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости