ГЛОНАСС получит механизм "быстрого старта" в 2019 году

В 2019 году ГЛОНАСС оснастят системой "быстрого старта". Об этом пишут российские СМИ.

Никита Готский

Как стало известно, специальный механизм окажет помощь в поддержке устройствам, сможет за долю секунды после запуска обнаруживать спутники и определять собственные координаты. В пресс-службе организации сообщается, что оперативное установление координат терминалов ЭРА-ГЛОНАСС после дорожных аварий, увеличение точности локализации районов ДТП в туннелях и под мостами будет полезной и важной функцией.Согласно имеющимся сведениям, возможность найти нужное местоположение ускорено при помощи активации данных о спутниках в клиентские гаджеты через свободный Интернет или мобильную связь. В данное время такая технология имеется только в американском сегменте GPS.До этого в Сети появлялась информация, что контрольный документ для спутников ГЛОНАСС будет модернизирован в нынешнем году. Это скажется на радиоволнах, которые будут не так подвергаться изменениям в атмосфере.