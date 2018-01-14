Астероид KI-9143 размером с Тунгусский метеорит угрожает Земле

Американские астрономы рассказали, что к Земле приближается астероид KI-9143. Предварительно, он приблизится к планете в начале февраля. Об этом говорится в отчёте исследователей из Университета Вашингтона.

Вещий Олег

Специалисты акцентировали внимание на том, что в космический объект снова был замечен в начале января 2018 года. В отчёте астрономов говорится, что KI-9143 – это уникальный по своей структуре астероид, который впервые появился в 90-х годах. Учёные продолжали изучать объект на протяжении 30 лет.Согласно данным сотрудников Университета Вашингтона, если астероид упадёт в густонаселённый регион, то погибнет огромное количество людей. По своим размерам он сопоставим с Тунгусским метеоритом. Если такой космический объект упадёт на Землю, то взрыв будет сравним с 20-30 мегатоннам в тротиловом эквиваленте, сообщают учёные Университета Вашингтона. Предварительно, он максимально приблизится к Земле в начале февраля, но на пути его траектории есть два пояса метеоритов, которые могут стать преградой для KI-9143.