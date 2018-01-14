NASA испытало GPS с ренгеновскими сигналами

Сотрудники агентства NASA протестировали систему навигации с применением рентгеновских сигналов - пульсаров. Такая информация появилась на сайте организации.

Никита Готский

Тестирование проводилось пр помощи устройства NICER, внедренного на МКС. Аппарат на протяжении двух дней в конце осени минувшего года мониторил четыре пульсара и, используя полученные сигналы, определял, в каком районе орбиты располагается станция.Полученные сведения сопоставили с данными от GPS. Вышло, что NICER рассчитывал положение МКС в радиусе 16 километров. Данный результат сохранялся на протяжении всего эксперимента. В NASA отмечают, что навигационная система может зафиксировать местоположение с точностью до нескольких метров, но для космического пространства подобная точность не нужна. NASA далее будет работать, дабы механизм смог добиться точности до сотни метров.