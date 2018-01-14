Ученые: В борьбе с лишним весом помогают жирные продукты

Потеря веса по-прежнему является невероятно сложной проблемой для большинства людей. Об этом свидетельствует растущая глобальная эпидемия ожирения во всем мире. Ученые сообщили, что успешно побороть лишний вес помогут жирные продукты.

Светлана Славянская

Согласно последним статистическим данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, более двух из трех взрослых людей в США страдают избыточным весом, из них 36,5% взрослых людей попадают в категорию ожирения. Президент американского Общества ожирения Кэролайн Аповян заявила, что похудению могут поспособствовать жирные продукты. Ученые обнаружили, что ненасыщенный жир, включая орехи, семена, авокадо и оливковое масло, играет важную роль в здоровой диете.Дело в том, что жир имеет в два раза больше калорий, нежели углеводы или белки, поэтому жирные калории, если они правильные, усваиваются организмом быстрее. К здоровым продуктам диетологи относят цельнозерновые хлопья, макароны и коричневый рис.