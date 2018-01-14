Ученые: В борьбе с лишним весом помогают жирные продукты

Согласно последним статистическим данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, более двух из трех взрослых людей в США страдают избыточным весом, из них 36,5% взрослых людей попадают в категорию ожирения. Президент американского Общества ожирения Кэролайн Аповян заявила, что похудению могут поспособствовать жирные продукты. Ученые обнаружили, что ненасыщенный жир, включая орехи, семена, авокадо и оливковое масло, играет важную роль в здоровой диете.
Дело в том, что жир имеет в два раза больше калорий, нежели углеводы или белки, поэтому жирные калории, если они правильные, усваиваются организмом быстрее. К здоровым продуктам диетологи относят цельнозерновые хлопья, макароны и коричневый рис.