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| | Ученые: В борьбе с лишним весом помогают жирные продукты

Ученые: В борьбе с лишним весом помогают жирные продукты

Сегодня, 12:31
Потеря веса по-прежнему является невероятно сложной проблемой для большинства людей. Об этом свидетельствует растущая глобальная эпидемия ожирения во всем мире. Ученые сообщили, что успешно побороть лишний вес помогут жирные продукты.

Ученые: В борьбе с лишним весом помогают жирные продукты

 

Согласно последним статистическим данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, более двух из трех взрослых людей в США страдают избыточным весом, из них 36,5% взрослых людей попадают в категорию ожирения. Президент американского Общества ожирения Кэролайн Аповян заявила, что похудению могут поспособствовать жирные продукты. Ученые обнаружили, что ненасыщенный жир, включая орехи, семена, авокадо и оливковое масло, играет важную роль в здоровой диете.

Дело в том, что жир имеет в два раза больше калорий, нежели углеводы или белки, поэтому жирные калории, если они правильные, усваиваются организмом быстрее. К здоровым продуктам диетологи относят цельнозерновые хлопья, макароны и коричневый рис.
Светлана Славянская
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