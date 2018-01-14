Космические корабли могут использовать мигающие звёзды для навигации – Ученые

Отмечается, что лучи пульсирующих светил через равный отрезок времени пронизывают Голубую планету. Посредством этих радиоактивных бликов можно отыскать путь в пункт назначения. Сообщается, что такой способ навигации имеет много общего с ориентированием при помощи GPS, только аппараты не будут пользоваться информацией , которую посылают радиотелескопы. Однако сигналы недостаточно точные.
Посредством данных 52 приборов эксперты измерили мерцания погасших звезд и обнаружили координаты космолета на расстоянии 10 километров. Отмечается, что несмотря на то, что по человеческим меркам это колоссальное расстояние, этой системой нельзя будет воспользоваться при полете к Плутону. Останется надеяться только на пульсары.