Космические корабли могут использовать мигающие звёзды для навигации – Ученые

Американские исследователи на заседании Астрономического общества сообщили, что космические корабли смогут прокладывать курс, ориентируясь на мигающие звезды. Это доказали космонавты МКС, пытаясь определить свое положением в космическом пространстве.

Дарья Светозарова

Отмечается, что лучи пульсирующих светил через равный отрезок времени пронизывают Голубую планету. Посредством этих радиоактивных бликов можно отыскать путь в пункт назначения. Сообщается, что такой способ навигации имеет много общего с ориентированием при помощи GPS, только аппараты не будут пользоваться информацией , которую посылают радиотелескопы. Однако сигналы недостаточно точные.Посредством данных 52 приборов эксперты измерили мерцания погасших звезд и обнаружили координаты космолета на расстоянии 10 километров. Отмечается, что несмотря на то, что по человеческим меркам это колоссальное расстояние, этой системой нельзя будет воспользоваться при полете к Плутону. Останется надеяться только на пульсары.