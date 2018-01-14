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| | В Грузии вновь начался бум паранормальных явлений

В Грузии вновь начался бум паранормальных явлений

Сегодня, 12:05
Паранормальное явление произошло на территории Грузии. Об этом заявили местные уфологи.

В Грузии вновь начался бум паранормальных явлений

 

Кавказское государство в очередной раз оказалось в центре паранормальных явлений. Уфологи сообщают, что такие инциденты возникают на территории государства каждые 30 лет. К примеру, три десятка лет назад в Грузии зафиксировали бум неизвестных летающих объектов и прочих паранормальных явлений. Специалисты сообщают, что именно спустя три десятилетия этот цикл снова повторяется.

Местные уфологи пытаются разгадать происходящее и объяснить населению, в каком направлении идти, если они заметят нечто непонятное и ранее невиданное. Также эксперты рассказывают людям, как правильно оказывать помощь друг другу.
Никита Готский
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