В Грузии вновь начался бум паранормальных явлений

Паранормальное явление произошло на территории Грузии. Об этом заявили местные уфологи.

Никита Готский

Кавказское государство в очередной раз оказалось в центре паранормальных явлений. Уфологи сообщают, что такие инциденты возникают на территории государства каждые 30 лет. К примеру, три десятка лет назад в Грузии зафиксировали бум неизвестных летающих объектов и прочих паранормальных явлений. Специалисты сообщают, что именно спустя три десятилетия этот цикл снова повторяется.Местные уфологи пытаются разгадать происходящее и объяснить населению, в каком направлении идти, если они заметят нечто непонятное и ранее невиданное. Также эксперты рассказывают людям, как правильно оказывать помощь друг другу.