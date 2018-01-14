На Солнце пропали пятна, вызывающие магнитные бури

Сотрудники лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН в течение двух последних месяцев отмечают уменьшение активности главной звезды. Последнее явление связано с исчезновением пятен, которое носит временный характер.

Пойда Анна

В результате снижения активности Солнца метеозависимые жители Земли на протяжении определенного промежутка времени перестанут страдать от последствий магнитных бурь, появление которых вызывают именно упомянутые пятна.Исчезновение пятен ученые объясняют наступлением стадии окончания цикла активности звезды, в котором она может пребывать несколько лет. Подобный цикл исследователям уже удалось отметить в 2009 году.По словам специалистов-астрономов, главный эпицентр, отвечающий за жизнедеятельность Солнца и других светил, расположен именно в центре пятен.