Учёные назвали 5 самых необычных фактов про Млечный Путь

Млечный Путь является наиболее изученной астрономами галактикой, поскольку именно на её задворках вертится Солнце, а вокруг него – Земля. Однако эксперты всё равно выделяют факты, которые известны не всем людям, как сообщает «Версия Инфо».

Млечный Путь не будет жить вечно. Все тела во Вселенной притягиваются и отталкиваются, и наша галактика, соответствуя этим законам, постепенно приближается к Туманности Андромеды – более крупному скоплению. В результате должна образоваться новая сверхгалактика, однако это приведёт и к разрушениям в результате столкновений небесных тел. Астрономы прогнозируют, что если Земля доживёт до того момента, то именно тогда и исчезнет. Кроме того, во Млечном Пути есть и другие такие звёзды, как Солнце, так что вероятность встретить когда-то инопланетян есть.

Вокруг нашей галактики темная материя, поскольку скопление проникло в её середину. Кроме того, Млечный Путь притягивает галактик поменьше, постепенно увеличиваясь, а при разрыве «гостей» остаются яркие следы. Ещё один интересный момент – испускание потоков тёплого воздуха, «пузырьков Ферми» из центра нашей галактики. Почему они возникают, в настоящее время не известно.

Ирина Летинская