Учёные назвали 5 самых необычных фактов про Млечный Путь

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Шуточное видео переросло в безумие.
От Редактора
Кто сознательно, а кто и не подозревая об этом, но все граждане России спонсируют ядерную программу…
Учёные-астрофизики Санджаи Пауделю и Чандрейю Сенгупта из Университета Йонсей в Сеуле (Южная Корея) обнаружили удивительно похожую на Млечный Путь галактику в
Ученые считают, что Млечный путь в будущем поглотит галактики Магелланова облака, на которые он оказывает большое влияние. Маленькие галактики притягиваются к
Недавно астрономы смогли сделать потрясающее открытие. В космосе найдена гигантская радиогалактика, по размерам в 80 раз превышающая наш Млечный Путь.