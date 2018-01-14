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| | Ученые вычислили шесть последствий отказа от кофе

Ученые вычислили шесть последствий отказа от кофе

Сегодня, 10:36
Эту информацию специалисты из университета в Дьюке получили в результате клинических и ряда других исследований. Как выяснилось, бодрящий напиток негативно влияет на многие органы и все тело человека.

Ученые вычислили шесть последствий отказа от кофе

 

Исследователи смогли точно определить шесть последствий, которые могут проявиться с разной интенсивностью у каждого отказавшегося от кофе человека. К ним можно отнести резкое возрастание аппетита при отказе от ежедневной нормы кофеина, при этом постепенно голод должен утихнуть, тогда как употребление бодрящего напитка или чая способствует увеличению веса.

Кроме того, кофе нарушает работу сердечно-сосудистой системы, что приводит к общему нездоровому самочувствия. Человек, прекративший пить кофе, в первое время также будет ощущать дискомфорт, слабость и постоянную вялость, но впоследствии эти симптомы уйдут, и восстановится нормальный сон, после которого бывший кофеман почувствует прилив энергии.

Отказ от напитка поможет защитить зубную эмаль, которая разрушается от содержащихся в нем кислот.
Пойда Анна
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