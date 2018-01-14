В Сети появилось видео жуткого НЛО, который появился на американском телеканале

В США телезрители в прямом эфире стали свидетелями того, как за спиной журналистов, которые обсуждали новости дня, пролетели два НЛО. Видео инопланетных объектов уже появилось в Сети.

Светлана Славянская

Трансляция новостей KOIN 6 в Орегоне показывает дискуссию ведущих, которые за своим столом обсуждают новости дня. На заднем плане в фоновом режиме был показан город Портленд. Неожиданно зрители увидели, как два НЛО пролетели в ночном небе. Видео с программы было опубликовано в сети YouTube, которое посмотрели уже более 188 тысяч интернет-пользователей.На кадрах видно, что пока ведущие разговаривают, на заднем плане появляются два светящихся объекта, которые передвигались в разном направлении. Некоторые зрители не могли поверить своим глазам, а шокирующий комментатор новостей сказал, что НЛО было очень реальным.