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| | В Сети появилось видео жуткого НЛО, который появился на американском телеканале

В Сети появилось видео жуткого НЛО, который появился на американском телеканале

Сегодня, 10:04
В США телезрители в прямом эфире стали свидетелями того, как за спиной журналистов, которые обсуждали новости дня, пролетели два НЛО. Видео инопланетных объектов уже появилось в Сети.

В Сети появилось видео жуткого НЛО, который появился на американском телеканале

 

Трансляция новостей KOIN 6 в Орегоне показывает дискуссию ведущих, которые за своим столом обсуждают новости дня. На заднем плане в фоновом режиме был показан город Портленд. Неожиданно зрители увидели, как два НЛО пролетели в ночном небе. Видео с программы было опубликовано в сети YouTube, которое посмотрели уже более 188 тысяч интернет-пользователей.


На кадрах видно, что пока ведущие разговаривают, на заднем плане появляются два светящихся объекта, которые передвигались в разном направлении. Некоторые зрители не могли поверить своим глазам, а шокирующий комментатор новостей сказал, что НЛО было очень реальным.
Светлана Славянская
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