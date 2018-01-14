Эксперты выяснили, как Пентагон создал фальшивое видео об НЛО

Видео с радара самолёта, опубликованное бывшим чиновником Пентагона Луисом Элизондо, было просмотрено многими любителями феноменов. Однако эксперты подошли к вопросу с другой стороны, обнаружив, что объект на видео – не НЛО.

Чубарова Елизавета

Заголовки мировых СМИ пестрили фразами, что «мы не одни». Луис Элизодно уверял, что объект на видео ему неизвестен и нарушает все законы физики. Эксперты-разоблачители из организации Metabunk.org изучили видео. Согласно главному специалисту Мику Уэсту радар истребителя зафиксировал обычный самолёт на расстоянии 193 км от военного аппарата. Все чёрные «ауры», показанные на радаре, исходили от двигателей борта. Этот горячий воздух военным был представлен в инфракрасном излучении. Также «игнорирование законов физики» произошло только из-за особенностей камеры: когда лайнер поворачивал влево, камера «поворачивала» его вправо. А все домыслы о «полях» и «излучениях» - от необразованности, говорит Уэст.С ним не согласились участники американского форума. Как узнали журналисты «ВладТайм», в доказательство они приводят то, что было два видео из двух истребителей, и на земле НЛО наблюдали другие военные. Кроме того, указанные истребители являются гордостью технических разработок военных учёных, и необразованные пилоты даже управлять им не смогут. Тем не менее администрация Metabunk.org настаивает на своей версии.