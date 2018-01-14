Страстный секс избавит мир от «нового гриппа»

К такому выводу пришли ученые из университета Уилкса, расположенного в Пенсильвании, проведя ряд исследований. В соответствии с показателями статистики, пары, которые вступали в интимные отношения два или три раза в неделю, реже страдали от «нового гриппа».

Пойда Анна

Специалисты дали название недавно появившемуся на территории Австралии заболеванию, которое звучит как Aussie flu или на языке медицинских работников H3N2. Они предлагают бороться с ним нетрадиционным способом, применив в качестве мер профилактики не привычные медикаменты, а регулярны секс, который способствует выработке в организме необходимых антител.Количество данных антител увеличивалось на 30%, способствуя защите организма от проникновения опасного вируса. Однако ученые решили не ограничиваться исключительно секс-терапией, предлагая также еще один немедикаментозный метод повышения иммунитета. Он заключается в еженедельном массаже, чтении книг и качественном сне.