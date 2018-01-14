Смертельный флешмоб захватил сеть: Почему подростки из США едят Tide?

Мнения

Смертельный флешмоб захватил сеть: Почему подростки из США едят Tide?

Шуточное видео переросло в безумие.

Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты

От Редактора

Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты

Кто сознательно, а кто и не подозревая об этом, но все граждане России спонсируют ядерную программу…

Сюжеты :

Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером SpaceX отозвала продажу сувениров спутника Zuma Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты Анастасия Волочкова опять снялась в костюме Евы Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX Врачи рассказали, как не получить травму на горнолыжном курорте От ссоры Борисовой и Кравец серьёзно пострадала дочь актрисы Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального
| | Страстный секс избавит мир от «нового гриппа»

Страстный секс избавит мир от «нового гриппа»

Сегодня, 09:21
К такому выводу пришли ученые из университета Уилкса, расположенного в Пенсильвании, проведя ряд исследований. В соответствии с показателями статистики, пары, которые вступали в интимные отношения два или три раза в неделю, реже страдали от «нового гриппа».

Страстный секс избавит мир от «нового гриппа»

 

Специалисты дали название недавно появившемуся на территории Австралии заболеванию, которое звучит как Aussie flu или на языке медицинских работников H3N2. Они предлагают бороться с ним нетрадиционным способом, применив в качестве мер профилактики не привычные медикаменты, а регулярны секс, который способствует выработке в организме необходимых антител.

Количество данных антител увеличивалось на 30%, способствуя защите организма от проникновения опасного вируса. Однако ученые решили не ограничиваться исключительно секс-терапией, предлагая также еще один немедикаментозный метод повышения иммунитета. Он заключается в еженедельном массаже, чтении книг и качественном сне.
Пойда Анна
Новости по теме
Ученые выяснили, что секс предотвращает сезонную простуду
Ученые выяснили, что секс предотвращает сезонную простуду

Опытные ученые из Университета Пенсильвании в ходе проведенного исследования выяснили, что секс способен защитить человека от сезонной простуды.

Ученые: Регулярный секс рассасывает камни в почках
Ученые: Регулярный секс рассасывает камни в почках

Ученые пришли  выводу, что регулярный секс способствует рассасыванию камней  в почках. Об этом сообщили западные СМИ.  

Ученые: Вакцина для профилактики гриппа является неэффективной
Ученые: Вакцина для профилактики гриппа является неэффективной

Вакцина от гриппа является неэффективной. К данному выводу пришли британские ученые после проведения ряда исследований.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости