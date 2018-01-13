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| | 14 января произойдёт захват Земли инопланетянами: Религиозные пророчества, факты от Уоринга

14 января произойдёт захват Земли инопланетянами: Религиозные пророчества, факты от Уоринга

Вчера, 22:45
Уфологи в очередной раз бьют тревогу.

14 января произойдёт захват Земли инопланетянами: Религиозные пророчества, факты от Уоринга

 

На отечественной платформе СМИ активно обсуждают вопрос относительно того, что в Солнечную систему вошел инопланетный корабль в форме сигары. Продолговатый объект на своем борту скрывает огромное количество пришельцев, которые окажутся захватчиками для нашей планеты. Так, издательство cbsmedia со ссылкой на уфологов сообщает, что пришельцы атакуют Землю 14 января. СМИ пишут о том, что речь идет об учении Филиппа Класса, который сообщил о вторжении инопланетян в 2018 году. Как отмечают специалисты в области астрофизики, ученый не является приверженцем инопланетной теории, потому информация несет исключительно объективный характер. Однако журналистам удалось установить факт публикации информации об атаке представителей инопланетной теории именно в работе Класса. Отечественные СМИ утверждают, что речь идет об больших последствиях вторжения сигарообразного НЛО для человечества, чем открытие Колубом Америки.

14 января произойдёт захват Земли инопланетянами: Религиозные пророчества, факты от Уоринга

 

Примечательно, что в мировой сети активно обсуждают вопрос о том, что завтрашний день окажется последним для человечества. Так, сайт vladtime пишет о порабощении всей нашей цивилизации пришельцами, апеллируя к словам неких протестантов и православных, которые предрекли на 2018 год множество испытаний для человечества.

 

На сайте Скотта Уоринга появилась информация о том, что житель Орландо (США) уже наблюдал корабль пришельцев и сообщил о необычных белых огнях, находящиеся некоторое время неподвижно в небе над Фениксом. Знаменитому уфологу удалось зафиксировать данную информацию и сделать свои выводы о происходящем. Так, на официальном сайте Уоринга появилась информация о том, что пришельцы имеют особенность читать мысли людей на расстоянии и даже общаться, находясь в нескольких милях друг от друга. О подробностях своего «открытия» уфолог не сообщил. «Это точная информация. Нас атакуют 14 января. Пришельцы будут наблюдать за празднованиями человечества. Было очень странно, что наблюдения жителя Орландо не видел никто другой. Огни были очень заметны в небе, я просто надеюсь, что кто-то еще сообщит о подробностях инцидента», - пишет Скотт Уоринг на официальном сайте.
Дыль Лилия
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