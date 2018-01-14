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| | Нейроны гиппокампа помогли грызунам найти сородичей

Нейроны гиппокампа помогли грызунам найти сородичей

Сегодня, 07:20
Нейроны гиппокампа грызунов помогли им обнаружить сородичей. Научный опыт провели ученые Японии и Израиля.

Нейроны гиппокампа помогли грызунам найти сородичей

 

Нейроны гиппокампа, с помощью которых животные находят собственное положение, активизируется также и во время поиска сородичей. Эксперты провели эксперимент, где подопытные крысы блуждали в Т-образном лабиринте. Вначале в данное помещение запускали одного грызуна, который мог проникнуть тли в левый рукав, или в правый. После появлялась вторая крыса, дабы получить угощение, ей было необходимо попасть в тот же рукав, что и первой, или в обратный это зависело от того, как ее обучали. От зверька требовалось иметь способность найти местоположение первой крысы.

Активность крыс записывали с помощью внедренных электроды, а активация нейронов, которые отвечают за нахождение первого грызуна в пространстве второй, ученые вычислили приманив поиск корреляции между активностью нейронов гиппокамп и положением первой крысы. Специалисты смогли понять, что действие нейронов второго грызунам зависела от того, где находился в лабиринте его сородич.
Никита Готский
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