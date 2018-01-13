Американские уфологи восприняли рекламу Банка России за НЛО

Американские уфологи
из UFO Mania на видеохостинге Youtube посчитали рекламу Банка России НЛО. Они
заподозрили шарообразный объект, переливающийся прямо на поле, в том, что это
совершил посадку корабль пришельцев, по данным VistaNews.
Команда UFO Mania,
разместив видео, указала, что съёмка велась в сибирских лесах. Поддержано это
мнение было также популярным уфологом Скоттом Уорингом. По его словам, в ролике
был один из самых распространённых видов НЛО. Однако на самом деле получилась
ошибка и в географическом плане, и с определением объекта.
Ролик снимали из
машины, и автолюбитель, комментируя то, что он видел, подчеркнул, что место
съёмки – Ленинградская область. Далее данная информация подтвердилась
соответствующим дорожным знаком. Кроме того, один кадр наглядно демонстрирует,
что снятый объект – точно не НЛО: внизу шара мелькают слова «Банк России».
Людей в Сети привело в возмущение, что UFO Mania пошла на обман публики,
показав такое различие между анонсом и содержанием видео.
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