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| | Американские уфологи восприняли рекламу Банка России за НЛО

Американские уфологи восприняли рекламу Банка России за НЛО

Вчера, 20:13
Американские уфологи из UFO Mania на видеохостинге Youtube посчитали рекламу Банка России НЛО. Они заподозрили шарообразный объект, переливающийся прямо на поле, в том, что это совершил посадку корабль пришельцев, по данным VistaNews.

Американские уфологи восприняли рекламу Банка России за НЛО

 

Команда UFO Mania, разместив видео, указала, что съёмка велась в сибирских лесах. Поддержано это мнение было также популярным уфологом Скоттом Уорингом. По его словам, в ролике был один из самых распространённых видов НЛО. Однако на самом деле получилась ошибка и в географическом плане, и с определением объекта.

Ролик снимали из машины, и автолюбитель, комментируя то, что он видел, подчеркнул, что место съёмки – Ленинградская область. Далее данная информация подтвердилась соответствующим дорожным знаком. Кроме того, один кадр наглядно демонстрирует, что снятый объект – точно не НЛО: внизу шара мелькают слова «Банк России». Людей в Сети привело в возмущение, что UFO Mania пошла на обман публики, показав такое различие между анонсом и содержанием видео.


Ирина Летинская
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