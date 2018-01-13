SpaceX отозвала продажу сувениров спутника Zuma

SpaceX подливает масло в огонь с исчезнувшим спутником Zuma, отменив продажу фирменных эмблем, приуроченных к запуску.

Глава SpaceX утверждает, что со спутником и носителем всё нормально, и в то же время компания отзывает продажу фирменных сувениров, что вызвало подозрения у экспертов и покупателей. Как стало известно журналистам «ВладТайм», продажа отложена как у официальных дистрибьюторов, так и на сайтах-ритейлерах. Подобные тематические эмблемы SpaceX выпускает с 2015 года.О пропаже памятных мелочей с онлайн-прилавков стало известно в пятницу 12 января - через неделю после запуска ракеты. По цене в 7 долларов к пятнице на eBay было продано уже 50 штук. Причину решения SpaceX не оглашает.