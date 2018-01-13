Самый таинственный манускрипт в мире выложен в открытый доступ

Один из самых таинственных манускриптов в истории всего человечества хранится в Йельском университете. Ни время его написания, ни автор, ни смысл не известны, потому как прочесть его никому так и не удалось.





Богатых коллекционеров странных артефактов, решило осчастливить испанское издательство Siloé – оно издало манускрипт наиболее похожий на оригинал, тиражом 989 экземпляров. Книга продается по 8 тысяч евро за экземпляр. Покупателями само собой станут зажиточные коллекционеры и исследователи, которым наиболее интересна тайна рукописи.Таинственный манускрипт называют по имени его обладателя – коллекционера Войнича, который обнаружил книгу в 1912 в Италии. Книга сама по себе очень красивая, красочная. Она заполнена красивыми рисунками растений, изящными красавицами. Ученые, которые занимались изучением этой книги, так и не поняли на каком она языке, но зато уже опровергли предположение, что на страницах написана абракадабра. Говорят, что книга могла быть написана двумя разными людьми: один рисовал, а другой писал.