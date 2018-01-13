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| | Космический спутник Zuma мог быть экспериментальным от ЦРУ

Космический спутник Zuma мог быть экспериментальным от ЦРУ

Вчера, 18:17
8 января был запущенная ракета с прикрепленным к ней спутником, который на орбите не смог полностью отделиться от своего носителя и потерялся.

Космический спутник Zuma мог быть экспериментальным от ЦРУ

 

Правительство США прокомментировали этот случай, как экспериментальным запуском, а не рабочим. Американское СМИ считают, что проект ракеты был разработан скорей всего ЦРУ, а не Минобороной, которое иногда вместе с Национальным разведывательным управлением работает. Поэтому Пентагон и не озвучил свои комментарии по поводу потери спутника, предназначение какорого держится в строжайшем секрете.

Хотим заметить, что компания SpaceX, которая изготовила эту ракету со спутником, уверяют о рабочем исправном состоянии космического судна. Следствие продолжается.
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