Космический спутник Zuma мог быть экспериментальным от ЦРУ

8 января был запущенная ракета с прикрепленным к ней спутником, который на орбите не смог полностью отделиться от своего носителя и потерялся.

Правительство США прокомментировали этот случай, как экспериментальным запуском, а не рабочим. Американское СМИ считают, что проект ракеты был разработан скорей всего ЦРУ, а не Минобороной, которое иногда вместе с Национальным разведывательным управлением работает. Поэтому Пентагон и не озвучил свои комментарии по поводу потери спутника, предназначение какорого держится в строжайшем секрете.Хотим заметить, что компания SpaceX, которая изготовила эту ракету со спутником, уверяют о рабочем исправном состоянии космического судна. Следствие продолжается.