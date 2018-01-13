Эксперт: В посудомойке бактерий больше, чем на столе

Эксперт: В посудомойке бактерий больше, чем на столеВчера, 17:15
Питер Матисен из Университета Умео нашел связи между водной средой и распространением патогенных бактерий. Результаты важны для оценки озер, подверженных риску
Ученые решили объяснить, каким же образом происходит распространите бактерий во время дождя. Как оказалось, капли, которые в этот момент падают на землю,
Датские исследователи провели совместную работу с учеными из Копенгагена. Основной темой исследования стали бактерии в организме человека, которые могут