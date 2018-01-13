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| | Эксперт: В посудомойке бактерий больше, чем на столе

Эксперт: В посудомойке бактерий больше, чем на столе

Вчера, 17:15
Эрика Хартманн, доцент Северо-Западного университета в Эванстоне, Иллинойс, заявила, что посудомоечные машины не дают полной стерильности. В резиновых уплотнителях этих устройств есть в большом количестве бактерии и грибки.

Эксперт: В посудомойке бактерий больше, чем на столе

 

В основном, это может вредить аллергикам, а также людям с ослабленной иммунной системой. Посудомоечные машины, как отмечает Эрика Хартманн, являются экстремальной средой для обитания бактерий. Там условия постоянно колеблются, поскольку то влажно, то сухо, то холодно, то очень жарко. Кроме того, меняется кислотность, а также влияют отходы.

Из-за этого не все бактерии смогут в такой среде выжить – Pseudomonas, Escherichia и Acinetobacter. Такие считаются безвредными для всех, кроме аллергиков, однако могут возникать некоторые грибковые инфекции, как сообщает VladTime.

Ирина Летинская
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