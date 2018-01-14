Сноубордисты чаще травмируются, чем лыжники - Ученые

Сотрудники Брауновского университета провели исследования, в которых изучили статистику и характер травматизма среди лыжников и сноубордистов. Выяснилось, что большинство смертей во время занятий зимними видами спорта наступает в результате падения со склона и повреждения головного мозга. При этом более высокий уровень травматизма среди поклонников сноубординга.

Дарья Светозарова

Зимние виды спорта набирают все большую популярность. Всплеск интереса к этим занятиям зарегистрировали еще в 1970-х, и с тех пор число любителей этих видов спорта неуклонно растет. На сегодняшний день в РФ свыше трех с половиной миллионов лыжников и сноубордистов. Однако у популярности этих занятий есть и обратная сторона. Дело в том, что спортсмены часто травмируются. Иногда в день травмируется до ста человек.Специалисты в результате анализа более сорока научных работ выяснили, что сноубордисты примерно в три раза чаще получают всевозможные травмы из-за своего увлечения. Наиболее распространенные травмы рук и колен. Сноубордисты лидируют в рейтинге травматизма на склонах. Всего за десять лет – с 1989 по 1999 годы - количество травм выросло с четырех до 56%.Исследователи утверждают, что обезопасить себя спортсмен может посредством мер предосторожности и соответствующей экипировки: эластичных наколенников, наколенников и шлема. Также нужно с особой тщательностью подходить к выбору ботинок.