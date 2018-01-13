Уфологи: 14 января Землю захватят пришельцы

В связи с великим множеством предсказаний о судном дне человечество уже привыкло к тому, что каждый год новые пророки твердят об апокалипсисе. 2018 год не исключение, ведь по утверждениям уфологов, в январе Землю должны завоевать пришельцы.

Александр Вест

Эксперты в области изучения явлений внеземной природы не раз твердили о скором пришествии сигарообразного космического корабля, который принесёт гибель и порабощение всему человечеству. Уфологи замечают, что именно 14 января должно состояться грандиозное пришествие пришельцев, корабль которых, по заверениям специалистов, уже находится в нашей Солнечной системе. Кроме того, многие пророки, исповедующие православие и протестантство предрекали, что на 2018 год падёт множество испытаний, в том числе и связанных с судным днём.По заверениям уфологов, пришельцы специально выбрали 14 января, так как боеготовность человечества должна снизиться до минимального уровня, что поможет пришельцам завоевать человечество с минимальным сопротивлением.