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| | Скотт Уоринг обнаружил двух пришельцев на Марсе

Скотт Уоринг обнаружил двух пришельцев на Марсе

Вчера, 16:12
Уфолог Скотт Уоринг из США рассмотрел на Марсе двух неизвестных созданий. Снимки планеты сделал один из космических аппаратов NASA.

Скотт Уоринг обнаружил двух пришельцев на Марсе

 

Рассказал о находке уфолог Скотт Уоринг. Специалист в который раз радует пользователей Сети и любителей космоса очередными фактами, которые якобы подтверждают существование внеземной жизни. Свежие снимки демонстрируют двух гуманоидов на поверхности Марса.

Изучая изображения, можно увидеть двух странных созданий, которые слегка напоминают людей, старающихся замаскироваться под камни. Один гуманоид смотрится довольно крупно на фоне его хрупкого собрата, сам же Уоринг предполагает, что на фото монументы инопланетян из древней цивилизации. Он напомнил Помпею, когда люди после погребения под пеплом тоже могли иметь подобные формы.

Вероятно, некая катастрофа на Марсе в давние времена и оказалась причиной окаменелости. Многие разделил гипотезу Уоринга, а некоторые, как всегда, опровергли мысли уфолога.
Никита Готский
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