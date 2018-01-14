Ученые в космосе обнаружили органические молекулы

Научные сотрудники давно заинтересовались природой инфракрасного свечения, который создает всегда фон при наблюдениях космоса. Свечение находится на снимках вне зависимости от того, в какую именно область неба телескоп направлен. Именно по этой причине его не получается связать ни с какими определенными предметами вроде каких-то частей сверхновых облаков звёздного ветра.
Астрономы пришли к такого рода заключению, что именно инфракрасный фон создает рассеянные молекулы в галактике ароматических полициклических углеводородов. Всего 10% всего углерода, который имеется во Вселенной должно содержатся в молекулярных структурах. Впрочем на 100% подтвердить факт существования этих или иных молекул в межзвёздном пространстве могут лишь наблюдения их спектральных линий.