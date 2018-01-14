Ученые в космосе обнаружили органические молекулы

В космосе астрономы из Америки заметили факт существования органических молекул бензонитрила, которые находились около созвездия Тельца.





Научные сотрудники давно заинтересовались природой инфракрасного свечения, который создает всегда фон при наблюдениях космоса. Свечение находится на снимках вне зависимости от того, в какую именно область неба телескоп направлен. Именно по этой причине его не получается связать ни с какими определенными предметами вроде каких-то частей сверхновых облаков звёздного ветра.Астрономы пришли к такого рода заключению, что именно инфракрасный фон создает рассеянные молекулы в галактике ароматических полициклических углеводородов. Всего 10% всего углерода, который имеется во Вселенной должно содержатся в молекулярных структурах. Впрочем на 100% подтвердить факт существования этих или иных молекул в межзвёздном пространстве могут лишь наблюдения их спектральных линий.