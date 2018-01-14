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| | Ученые в космосе обнаружили органические молекулы

Ученые в космосе обнаружили органические молекулы

Сегодня, 01:30
В космосе астрономы из Америки заметили факт существования органических молекул бензонитрила, которые находились около созвездия Тельца.

Ученые в космосе обнаружили органические молекулы


Научные сотрудники давно заинтересовались природой инфракрасного свечения, который создает всегда фон при наблюдениях космоса. Свечение находится на снимках вне зависимости от того, в какую именно область неба телескоп направлен. Именно по этой причине его не получается связать ни с какими определенными предметами вроде каких-то частей сверхновых облаков звёздного ветра.

Астрономы пришли к такого рода заключению, что именно инфракрасный фон создает рассеянные молекулы в галактике ароматических полициклических углеводородов. Всего 10% всего углерода, который имеется во Вселенной должно содержатся в молекулярных структурах. Впрочем на 100% подтвердить факт существования этих или иных молекул в межзвёздном пространстве могут лишь наблюдения их спектральных линий.
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