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| | На Алтае археологи нашли уникальное изображение оленя

На Алтае археологи нашли уникальное изображение оленя

Вчера, 23:30
На территории Алтая ученые увидели необычное наскальное изображение оленя. Открытие принадлежит научным сотрудникам сибирского РАН.

На Алтае археологи нашли уникальное изображение оленя

 

Российские эксперты нашли в долине алтайской реки Талдура возле границы с Монголией камень с выбитой фигурой оленя длиной в 170 сантиметров. Ученые утверждает, это одно из масштабнейших изображений таких животных в регионе.

Как говорит научный сотрудники Глеб Кубарев, это интересная находка, довольно редка, к тому же, изображений оленя в подобном стиле достаточно, к примеру в пределах региона, а их габариты чаще всего составляют около одного метра. В связи с имеющимися сведения в науке фигура зверя под два метра вызывает немалый интерес у археологов.

Обнаруженная композиция занимает площадь 310x170 сантиметров. На валуне можно увидеть фигуры людей, козлов, быков, оленей и иных животных. Олень с рогами крупнейшая фигура, она находится слева. Находка датируется второй половиной 2-го тысячелетия до рождества Христова
Никита Готский
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