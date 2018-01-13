На Алтае археологи нашли уникальное изображение оленя

На территории Алтая ученые увидели необычное наскальное изображение оленя. Открытие принадлежит научным сотрудникам сибирского РАН.

Никита Готский

Российские эксперты нашли в долине алтайской реки Талдура возле границы с Монголией камень с выбитой фигурой оленя длиной в 170 сантиметров. Ученые утверждает, это одно из масштабнейших изображений таких животных в регионе.Как говорит научный сотрудники Глеб Кубарев, это интересная находка, довольно редка, к тому же, изображений оленя в подобном стиле достаточно, к примеру в пределах региона, а их габариты чаще всего составляют около одного метра. В связи с имеющимися сведения в науке фигура зверя под два метра вызывает немалый интерес у археологов.Обнаруженная композиция занимает площадь 310x170 сантиметров. На валуне можно увидеть фигуры людей, козлов, быков, оленей и иных животных. Олень с рогами крупнейшая фигура, она находится слева. Находка датируется второй половиной 2-го тысячелетия до рождества Христова