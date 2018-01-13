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| | В полостях пирамиды Хеопса может находиться межзвездный портал – Ученые

В полостях пирамиды Хеопса может находиться межзвездный портал – Ученые

Вчера, 22:20
Археологи выдвинули предположение, что знаменитые полости в пирамиде Хеопса вовсе не были ошибкой древнеегипетских зодчих, а служили определенной цели. Некоторые ученые полагают, что в пустотах древней усыпальницы фараона находится межзвездный портал, который активируется посредством трона из метеоритного железа.

В полостях пирамиды Хеопса может находиться межзвездный портал – Ученые

 

По мнению французских и японских экспертов, внутрипирамидальные комнаты нуждаются в дополнительных исследованиях. Изучение трех обнаруженных тайных помещений продолжается уже около двух веков. По поводу того, что может быть сокрыто в «Большой пустоте» есть множество теорий. Согласно одной из них, там находится библиотека легендарной Атлантиды – те экземпляры, которые удалось спасти, прежде чем она затонула. Итальянский археоастроном Джулио Магли уверен, что там стоит метеоритный трон. Свои предположения он основывает на погребальных традициях египтян того времени. Причем дизайн этого трона может быть любой: от точной копии трона матери Хеопса Хетепхерис до чего-то наподобие знаменитого «железного трона» из «Игры престолов».

Уфологи же предположили, что в тайной комнате сокрыты свидетельства прилета инопланетян – некие надписи на стенах, упоминающие о планете-призраке Нибиру. Скептики же уверены, что тайная пустота в самом деле пуста и использовалась в качестве противовеса при строительстве гробницы.
Дарья Светозарова
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